Schalker Profis nach Fehlentscheidung des Schiedsrichters bedient

Am Samstag (10.08.2024) hatte Schalkes Ron Schallenberg einen kurzen Arbeitstag. Nur etwas über 45 Minuten stand der defensive Mittelfeldmann beim 1:3 (1:0) in Nürnberg auf dem Platz, dann schickte ihn Schiedsrichter Nicolas Winter mit Gelb-Rot (45.+4) unter die Dusche. In Hälfte zwei verlor Schalke in Unterzahl den Zugriff, Nürnberg drehte das Spiel.