Der Grund dafür scheint die Taktik von Trainer Reis zu sein. Die kritisierte Baumgartl, als er gefragt wurde, ob sich die Mannschaft eine andere Herangehensweise wünsche. " Das ist die Philosophie des Trainers, er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft. Aber klar ist, wenn man die ersten 30 Minuten sieht, dass es brutal schwer ist, wenn es der Gegner gut macht. Hinten immer wieder eins gegen eins zu stehen, ist dann eben risikobehaftet. "

Bekenntnis pro Reis von Hechelmann

Und auch eine weitere Nachfrage brachte die Gräben zwischen Mannschaft und Trainer zu Tage. " Das sind immer Fragen. Er gibt uns einen Plan mit, aber es ist natürlich ein Stück weit schwer für uns, das so zu machen. Weil wir natürlich immer wieder in diese Situationen reinkommen. Wir trainieren das unter der Woche und sind akribisch, aber wir haben schon 15 Gegentore ", sagte Baumgartl dazu, ob er hinter Reis stehe.