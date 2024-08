Schalke gegen Köln - ein Derby, das es so noch nie gab

Das Beste daraus machen

Daran arbeiten sowohl die Schalker als auch die Rheinländer in dieser Saison intensiv. Der Start beider Teams ist mit vier Punkten aus drei Partien allerdings eher dürftig ausgefallen. "Der Optimist würde sagen: Es ist eine Entwicklung zu erkennen. Der Pessimist würde sagen: Da ist noch Luft nach oben" , sagte etwa Olaf Thon.

Der ehemalige Weltklassespieler aus Gelsenkirchen weiß offenbar auch nicht so recht, wie er den Beginn der neuen Spielzeit des Ruhrgebietsklubs einordnen soll. Sein Motto: Machen wir das Beste daraus.. "Da wir positiv denken, sind wir erstmal mit dem zufrieden, was wir haben" , so der 58 Jahre alte Ex-Schalke-Profi bescheiden.

Defensive bleibt das größte Problem

Beim S04 hakt es vor allem - und nach wie vor - an der Stabilität in der Defensive. Der radikale Personal-Umbruch des Teams - 16 Spieler sind gekommen, 14 Profis haben den Klub verlassen - ist dabei sicher nicht gerade hilfreich. Während der Angriff um die bislang überzeugenden Moussa Sylla und Kenan Karaman (beide 3 Spiele, je 3 Tore) gemeinsam mit den Kölnern derzeit zum Besten gehört, was die Liga zu bieten hat, ist und bleibt die Abwehr der große Pferdefuß.