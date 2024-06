Der FC Schalke 04 hat in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga die erste Trainingseinheit auf dem Platz absolviert, mit einigen personellen Überraschungen. Nach zwei Tagen im Zeichen sportmedizinischer Untersuchungen begrüßte Trainer Karel Geraerts am Mittwoch (26.06.2024) 27 Spieler auf dem Feld.

Nicht mit dabei war Moussa Sylla (Urlaub nach Länderspielen). Den Zwei-Millionen-Transfer hatte der Zweitligist erst am Montagabend verkündet. Und auch der langjährige Stammtorhüter Ralf Fährmann fehlte.