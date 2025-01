Schalke 04 verpflichtet Torhüter Karius

Loris Karius erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der Klub am Dienstag (14.1.2025) mit. Der 31 Jahre alte Torwart stand bis vergangenen Sommer bei Newcastle United in der Premier League unter Vertrag.

In den vergangenen Jahren spielte der 1,90 Meter große Torwart für den 1. FSV Mainz 05, den FC Liverpool, Besiktas Istanbul und den 1. FC Union Berlin.

Herausforderer von Heekeren

"Wir wollten nach der Leihe von Ron-Thorben Hoffmann zu Eintracht Braunschweig im Torhüter-Team keinen Qualitätsverlust verzeichnen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Loris Karius gelungen. Er hat langjährige Erfahrung auf Top-Niveau. Loris ist fit und kann direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Er ist der Herausforderer, mit Justin Heekeren als Nummer 1 starten wir am Samstag in Braunschweig in die Rückrunde" , erklärt Youri Mulder, Direktor Profifußball.

Karius zu seiner Vertragsunterschrift: "Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Schalker Verantwortlichen und freue mich darauf, mit der Mannschaft zu trainieren. Schalke 04 ist ein großer Verein mit leidenschaftlichen Fans, das habe ich bei meinen Spielen in der Arena immer gespürt."

Der ehemalige deutsche U-Nationalspieler absolvierte in den vergangenen Jahren über 200 Pflichtspiele. Sein Profi- Debüt feierte er im Dezember 2012 für Mainz 05 in der Bundesliga. 2018 erreichte er mit dem FC Liverpool das Finale in der UEFA Champions League und stand in allen 13 Begegnungen des Wettbewerbs für die Reds im Tor

Quelle: dpa/sid