Wie ernst sich die Situation tatsächlich darstellt, ist im Profifußball häufig an der Deutlichkeit der öffentlichen Bekenntnisse zu erkennen. "Das ist kein Thema, ich setze auf Kontinuität. Schalke hatte schon zu viele Trainer-Wechsel, das wäre zu einfach ", sagte Schalke-Sportdirektor Marc Wilmots in Laufe der Woche. S04-Fußballlehrer Karel Geraerts dürfte sich zwar über ein solches Bekenntnis freuen, allerdings dürfte auch der Belgier realisieren, dass sich der Druck auf ihn und seine Arbeit maximal erhöht hat.

Zwölf Spiele unter Geraerts Ägide haben die Schalker bislang absolviert, die Bilanz daraus ist alles andere als vielversprechend. Fünf Siege, ein Remis sechs Niederlagen ist das ernüchternde Ergebnis. Darunter einige beängstigend leblose Auftritte wie etwa in Karlsruhe, Düsseldorf oder zuletzt in Kiel. Zudem zeigt die jüngste Formkurve des Teams auch noch bedenklich nach unten.