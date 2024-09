Debakel gegen Darmstadt: Schalke-Trainer Geraerts vor Aus

Vier Punkte nach sechs Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga - das ist ein neuer Negativrekord für den FC Schalke 04. Nach der 3:5 (3:1)-Niederlage in der eigenen Arena gegen Darmstadt 98, bei der die Schalker durch desolate Abwehrfehler eine Drei-Tore-Führung verspielten, ist die Stimmung am Berger Feld auf dem Tiefpunkt.