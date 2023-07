Beim 3:0-Erfolg (2:0) am Samstag in Kaiserau feierte Max Kruse seinen Premierentreffer für den SCP. In der 29. Minute verwandelte er einen Strafstoß zur 1:0-Führung. Mattes Hansen traf neun Minuten später zum 2:0 (38.). Am dritten Treffer war dann Kruse wieder direkt beteiligt. Seine Hereingabe verwertete Sirlord Conteh in der 64. Minute zum 3:0-Endstand.