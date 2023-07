Zwei Mal ist der SC Paderborn in seiner Vereinsgeschichte bereits in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Mit dem Ziel Aufstieg ist der SCP aber - zumindest offiziell - noch nie in eine Zweitliga-Saison gegangen. Die Aufstiege 2014 und 2019 wirkten eher wie positive Betriebsunfälle.

Auch in diesem Jahr gehen die Paderborner nicht mit dem Ziel in die Saison, am Ende einen der beiden oberen Plätze zu belegen. Doch die Töne, die aus Paderborn kommen, sind im Vergleich zu den Vorjahren forscher geworden.

SCP-Präsident Sagel: "Jedes Jahr besser werden"