Der Trainer führte ebenfalls aus: "Dann kriegst du einen Standard, das 3:1, wo vorher ein Foul ist - auch wieder gegen uns." Sein Fazit zum ersten Münster-Spiel mit Videoassistent: "In der 3. Liga habe ich mir den VAR gewünscht, heute hätte ich ihn am liebsten in die Tonne gekloppt."

Münster noch nicht in allen Belangen auf Zweitliga-Niveau

Dabei machte Hildmann aber keinen Hehl daraus, dass sein Team auch eigene Fehler gemacht hat. Der Trainer bilanziert: "Ich bin ein bisschen traurig, weil viel mehr drin war. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit mit richtig guten Möglichkeiten gespielt. Dann haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht (...). Du liegst zurück, machst das 1:1, kommst dann aus der Pause. Dann hast du zehn Minuten, wo du leider in den entscheidenden Momenten einen Fehler zu viel machst. Wir spielen einen langen Ball, der völlig unnötig ist."

In Sachen Spielaufbau haben die Preußen also durchaus noch Verbesserungspotential. Hildmann sagte: "Wir hätten den Ball noch viel mehr in den eigenen Reihen halten können. Aber das ist eben die 2. Bundesliga, die kleinen Momente, die gegen dich laufen. Die Qualitätsunterschiede, die vielleicht da sind. Wo der eine Stürmer das Ding ins lange Eck haut, wo in der 3. Liga vielleicht der eine oder andere vorbeigeschossen hätte."

Sturmduo Grodowski/Batmaz mit gutem Start

Was mit ein bisschen Abstand bleibt, ist aber dann doch die Münsteraner Zuversicht, in dieser 2. Bundesliga grundsätzlich mithalten zu können. Als Aufsteiger wird der SCP das eine oder andere Quäntchen Glück brauchen, kann allerdings auch auf eigene Qualitäten aufbauen, die gegen Fürth aufblitzten.

Eine erste Erkenntnis: Das Erfolgs-Sturmduo der letzten Saison in der 3. Liga, Joel Grodowski und Malik Batmaz, funktioniert auch eine Klasse höher. Batmaz erzielte nach einem Lehrbuch-Konter über Grodowski das erste Münsteraner Zweitliga-Tor seit 33 Jahren. "Fußballerisch können wir gut mithalten, zumindest jetzt gegen Fürth im ersten Spiel" , sagte Trainer Hildmann. "Darauf müssen wir aufbauen und weitermachen."

