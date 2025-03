In der Tabelle sind die Leverkusenerinnen damit bis auf zwei Punkte an den Tabellendritten VfL Wolfsburg herangerutscht und dürfen weiter von einer Teilnahme an der Champions League hoffen. Mit 36 Punkten haben die Bayer-Frauen bereits jetzt den Vereinsrekord für die meisten Punkte in einer Bundesliga-Saison aufgestellt. Gleichzeitig war es die Revance für das Aus in Pokal-Viertelfinale, das Werder in Leverkusen mit 1:0 gewann. Bremen bleibt Tabellenachter.

Kurioses Eigentor nach zwei Minuten

Ein kurioses Eigentor brachte die Bayer-Frauen schon früh auf die Siegerstraße. Bender zog eine Ecke von der linken Seite direkt auf das Tor. Nesterova im Werder-Tor war davon so überrascht, dass sie sich den Ball ins eigene Tor faustete (2.).

Ansonsten gestaltete sich das Spiel weitesgehend ausgeglichen mit Vorteilen für die Werkself. In der 28. Minute kam Werder zur bis dahin besten Chance, der Schuss von Maja Sternad ging aber knapp am Pfosten vorbei.