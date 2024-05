Nach dem 3:1 (2:0) am Freitag (03.05.2024) gegen den 1. FC Nürnberg fiebert der seit nun zwölf Spielen ungeschlagene Zweitligadritte dem direkten Duell mit dem Zweiten Holstein Kiel am kommenden Wochenende entgegen. "Wir wollen uns immer mit den Besten messen. Kiel gehört aktuell zu den Besten, aber wir wollen besser sein" , sagte Fortunas Torhüter Florian Kastenmeier am Freitag.

Mit dem achten Sieg aus den vergangenen zwölf Spielen erhöhten die Düsseldorfer den Druck auf Kiel, das erst am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden antreten muss. Am vorletzten Spieltag in einer Woche spielt Kiel dann gegen die Fortuna.