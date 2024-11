Neue Schalker Genossenschaft startet im Januar

Das wurde bei der Jahreshauptversammlung der Gelsenkirchener am Samstag bekannt. Ziel des Schalker Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann ist es, in der kommenden Jahren damit 50 Millionen Euro an Eigenkapital aufzubauen.

" Dann sieht die Welt auf Schalke anders aus ", sagte Tilmann am Mittag auf der Mitgliederversammlung des Clubs.

Schalke plagen noch 162 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Aktuell ist Schalke noch mit 162 Millionen Euro verschuldet. Allein 2023 musste der Club 16 Millionen Euro für Tilgung und Zinsen bezahlen. " Das ist ein durchschnittlicher Zweitligakader. Das heißt, wir bezahlen derzeit einen Kader extra ", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer.

Mit dem geplanten Erlös aus dem Verkauf von Stadionanteilen an Vereinsmitglieder und Unternehmen sollen vor allem Schulden getilgt werden.