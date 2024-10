Der bisherige Stammkeeper Pelle Boevink, der zuletzt nicht überzeugte, verliert seinen Posten zwischen den Pfosten. Für ihn rückt Markus Schubert, der bislang in dieser Spielzeit nur im DFB -Pokal eingesetzt wurde, ins Team.

Köln für Kwasniok die "mit Abstand beste Mannschaft" der 2. Liga

Dies teilte der Club am Donnerstag mit. Kwasniok erklärte bereits zu Wochenbeginn: " Wir haben aktuell ein sehr offensichtliches Problem, dass der Torwart zu viele Fehler macht ", sagte der Paderborner Chefcoach.