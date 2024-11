Urbig und Lemperle - Freude und Frust bei den Köln-Rückkehrern

Lemperle und der FC - es ist eine Erfolgsgeschichte im zweiten Anlauf. Er hat es in Rekordzeit geschafft, in die für ihn ungewohnte Rolle als Torjäger hineinzuwachsen. Denn eigentlich ist der U21-Nationalspieler eher jemand der sich die Bälle holt. Jemand der Räume aufmacht und Chancen vorbereitet. Doch ganz offensichtlich hat Lemperle auch am Tore schießen Spaß gefunden - und ist damit für den FC derzeit unverzichtbar.

Urbig und Lemperle: Bundesliga als Ziel

So unterschiedlich die Lage bei Urbig und Lemperle auch ist, eines haben beide gemeinsam: Sie möchten in der nächsten Saison nicht mehr im Fußball-Unterhaus, sondern in der 1. Bundesliga spielen. Ob das dann noch im Trikot des 1. FC Köln sein wird, werden die nächsten Monate zeigen. Denn ein Aufstieg der Geißböcke wäre wohl die Grundvoraussetzung - und zu dem soll zumindest Lemperle mit seinen Toren einen erheblichen Teil beitragen. Am liebsten schon am Samstag gegen Fürth.