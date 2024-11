Schalke 04 muss sich selbst positiv überraschen

Nachdem alle kontroversen Ansichten meinungsstark ausgetauscht wurden, geht es für den Ruhrgebietsklub jetzt wieder darum, das Alltagsgeschäft zu händeln und zu bewältigen. Und damit hat die Profiabteilung des S04 nun wirklich alle Hände voll zu tun.

Erstes Erfolgserlebnis soll beflügeln

"Wir müssen besser performen" , sagte der erneut zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählte Axel Hefer. Mit dieser Auffassung spricht er wohl allen, die es mit dem S04 halten, tief aus der Seele.

Das Problem: Der Zweitligist, den nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz trennen, geht nun in eine Saisonphase, in der der Klub vor harte Proben in Serie gestellt wird.

Immerhin: Unter dem Trainer Kees van Wonderen gelang am 12. Spieltag - gegen das allerdings erschreckend schwache Jahn Regensburg - der erste Saisonsieg unter dem Holländer. Dieses ungewohnte Erfolgserlebnis soll nun beflügeln.

Heekeren: "Harter Brocken wartet"

Die kommenden Aufgaben haben es aber in sich. Am kommenden Samstag (20.30 Uhr) muss der Ruhrgebietsklub beim selbst ernannten Aufstiegskandidaten Hamburger SV antreten.