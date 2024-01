Mit einem neuen Sponsor und großem Engagement gegen Rassismus hat Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf einen würdigen Rahmen für das zweite Gratisspiel der Saison geschaffen.

Im ersten von zwei Top-Duellen innerhalb von vier Tagen mit dem Spitzenreiter FC St. Pauli (Samstag/20.30 Uhr) haben die Gastgeber große Ambitionen. "Wir wollen die erste Mannschaft sein, die St. Pauli in dieser Saison schlägt" , kündigte Trainer Daniel Thioune an. Sollte das im Zweitligaspiel nicht gelingen, hat der Tabellenfünfte am Dienstag (20.45 Uhr) am Millerntor im Viertelfinale des DFB-Pokals die zweite Möglichkeit.