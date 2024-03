Fortuna Düsseldorf kämpft um Anschluss im Aufstiegskampf

"Jedes Team das es schafft eine Serie über vier, fünf Spiele mit drei Punkten aufzustellen, hat die Chance, schnell wieder ganz oben anzuklopfen" , sagte Fortuna-Trainer Daniel Thioune vor der Partie in Niedersachsen. Eine deutliche Botschaft des Trainers an seine Spieler, jetzt besonders fokussiert zu sein. Es ist für die Düsseldorfer an der Zeit, einige Erfolgserlebnisse zu starten. " Wir sind nicht weg", so Thioune.

Chance unbedingt ergreifen

Ein zarter Auftakt ist gemacht. Zwei Unentschieden und ein Sieg aus den vergangenen drei Partien sind zwar ein erster Schritt der Fortuna, aber noch kein überzeugender Nachweis einer echten Aufholjagd. Nach dem jüngsten Erfolg gegen Hansa Rostock (2:0) beträgt der Rückstand der Düsseldorfer auf den Relegationsrang drei fünf Punkte, auf Platz zwei sind es sechs Zähler. Alle Aufstiegs-Kontrahenten sind also noch in Reichweite.

Auch der Tabellenfünfte Hannover, der lediglich einen Zähler mehr erspielt hat. Mit einem Auswärtssieg würde die Fortuna am direkten Konkurrenten vorbeiziehen. Klar ist, die Fortuna will ihre Chance unbedingt ergreifen. " Wir wollen aufsteigen, deshalb mussten wir dieses Spiel gegen Rostock gewinnen und deshalb müssen wir jetzt weiter gewinnen" , sagte Offensivspieler Ao Tanaka.

Dauerhafte Improvisation

Das größte Problem, das Trainer Thioune derzeit bewältigen muss, ist die personelle Situation. Gleich neun vermeintliche Stammspieler wie Marcel Sobottka, Shinta Appelkamp, Matthias Zimmermann oder auch Andre Hoffmann stehen dem Coach weiterhin nicht zur Verfügung. Auch wenn einige Spieler bereits wieder teilweise am Teamtraining teilnehmen, sind sie dennoch noch nicht spielfähig. Immerhin: Die personelle Lage scheint sich mit Blick auf die kommenden Wochen ein wenig zu entspannen.

Die Ausgangslage für die Fortuna und Fußballlehrer Thioune ist also alles andere als ideal, die Trainercrew muss dauerhaft improvisieren. " So geht es ja auch allen meinen Kollegen, dass sie gerne Konkurrenzkampf haben und mal harte Entscheidungen treffen müssen. Und wenn ich die mal wieder treffen muss, fühlt sich das vielleicht nicht optimal an, ist aber wahrscheinlich zuträglich für unseren Erfolg" , sagt Thioune.

Noch alle Möglichkeiten