Sieberts Ausfall wiegt schwer

Leistungsträger Siebert (Mitte) fällt vorerst aus.

Sorgen dürfte Thioune die Situation in der Abwehr bereiten. Jamil Siebert, der in allen 17 Hinrundenspielen auf dem Platz stand, fällt mit einem Innenbandriss länger aus. So werden Kapitän Andre Hoffmann und Jordy de Wijs zunächst die Innenverteidigung bilden, doch beide hatten in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Neben dem Trio ist Tim Oberdorf der noch einzige gelernte Innenverteidiger im Kader.

Fortuna würde gern noch einen Abwehrspieler verpflichten - am besten einen flexiblen Innenverteidiger, der auch auf den Außen eingesetzt werden kann. Angesichts der Fortuna-Finanzen scheint ein weiteres Leihgeschäft am wahrscheinlichsten.

Zimmermann und Gavory gesetzt

Auf den Außenverteidiger-Positionen sind Matthias Zimmermann (rechts) und Nicolas Gavory (links) gesetzt. Beide fielen in dieser Saison bereits verletzungsbedingt aus, sind nun aber wieder fit. Dahinter fehlen gleichwertige Alternativen. So musste Flügelstürmer Emmanuel Iyoha in der Hinrunde oft hinten links spielen.

Allein im Mittelfeld hat Thioune die Qual der Wahl. Yannik Engelhardt ist laut Thioune gesetzt, auch Isak Johannesson und Christos Tzolis zeigten gute Leistungen. So werden wohl Ao Tanaka, Shinta Appelkamp und Marcel Sobottka um den vierten Platz konkurrieren.

Durchwachsene Vorbereitung