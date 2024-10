Der 55-Jährige unterschrieb bei Schalke einen Vertrag bis zum Sommer 2026, wie die Gelsenkirchener am Sonntag (06.10.2024), einen Tag nach dem 2:2 gegen Hertha BSC mitteilten.

Van Wonderen hatte bis zum Ende der vergangenen Saison beim SC Heerenveen gearbeitet. Er soll Schalke weiter stabilisieren und mittelfristig zurück in die Bundesliga führen. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt" , sagte der Niederländer laut Vereinsmitteilung.

Erstes Training am Montag

"Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen. Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an." Am Montag wird der 55-Jährige erstmals das Training leiten.

Fimpel zuletzt Interimstrainer

Der FC Schalke hatte sich am 21. September sowohl vom 42 Jahre alten Belgier Geraerts als auch von Sportdirektor Marc Wilmots getrennt. In den Spielen bei Preußen Münster (2:1) und gegen Hertha betreute Jakob Fimpel als Interimstrainer die Schalker.

