" Brandon hat leider eine Problematik an einer Sehne im Oberschenkel, die ihn davon abhält, sein vollständiges Leistungsniveau abzurufen ", sagte Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots am Dienstag in einer Vereinsmitteilung.

Soppy hatte die Probleme schon länger

Die Probleme habe der 22-Jährige aber schon länger, dennoch " hat er erklärt, vor dem Eingriff so viele Spiele wie möglich machen zu wollen, um Schalke zu helfen. Brandon hat gespielt, bis es jetzt einfach nicht mehr ging ", sagte Wilmots.

Seit seinem Wechsel Anfang Februar vom italienischen Club FC Turin zu Schalke 04 kam Soppy auf fünf von zwölf möglichen Pflichtspiel-Einsätzen für den Zweitligisten, der in der Tabelle fünf Punkte vor den Abstiegsrängen steht.