"Wir wissen, dass wir noch einen Punkt brauchen. Wir spielen auf Sieg . Das ist das, was mich interessiert. Alles andere können wir nicht beeinflussen", sagt Butscher betont gelassen vor dem so immens wichtigen Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Die Ruhe vor dem Sturm?

Rein statistisch betrachtet dürfte es mit einem Auswärtserfolg allerdings nicht ganz einfach werden. Bei 36 Bochumer Partien in Bremen gab es in der langen VfL-Vereinshistorie bisher erst einen Sieg im hohen Norden.

Hofmann: "Alles in der eigenen Hand"

Ein Zähler würde dem VfL für den direkten Klassenerhalt aber bereits genügen. Brisant dürfte der Samstagnachmittag dennoch für alle Beteiligten werden: Der 1. FC Köln (27 Punkte), Union Berlin (30), FSV Mainz (32) und der VfL Bochum (33) sind allesamt noch nicht gerettet und werden alles versuchen, den letzten Strohhalm noch zu greifen.

Der VfL geht indes mit der besten Ausgangsposition aller im Abstiegskampf befindlichen Klubs in dieses von allen Betroffenen unerwünschte Rennen.

"Wir haben alles in der eigenen Hand. Wenn wir so auftreten, wie in den ersten 15 Minuten gegen Leverkusen und in den vorherigen beiden Spielen, dann werden wir es am Samstag auf jeden Fall packen. Die Richtung stimmt ", sagte Bochum-Angreifer Philipp Hofmann.

Passlack ist gesperrt

Immerhin hatten das Butscher-Team das vorangegangene Auswärtsspiel spektakulär mit 4:3 bei Union Berlin gewonnen. Und auch wenn es danach im Heimspiel gegen den neuen Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen nach einer zumindest ordentlichen Anfangsphase eine deutliche 0:5-Heim-Klatsche setzte, haben die Bochumer offenbar Zuversicht für die letzte Saisonaufgabe getankt. "Wir haben gegen Union gezeigt, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt" , so Hofmann. "Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden."

Die Personalsituation der Bochumer ist nahezu unverändert. Michael Esser, Moritz-Broni Kwarteng, Mohammed Tolba und Philipp Förster stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Verteidiger Felix Passlack ist für die Partie in Bremen zudem gesperrt. Für ihn könnte Tim Oermann oder Cristian Gamboa von Interimstrainer Butscher in die Startelf beordert werden.