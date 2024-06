Die Brüder wechseln von Viktoria Köln auf die andere Rheinseite, wie der FC am Dienstag mitteilte. Den Angaben zufolge haben die beiden beim Fußball-Zweitligisten einen langfristigen Vertrag unterschrieben, in der kommenden Saison spielen sie aber auf Leihbasis weiter für die Viktoria in der 3. Liga. Zur konkreten Vertragsdauer und zu den Ablösemodalitäten machte der FC keine Angaben.