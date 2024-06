1. FC Köln: Struber startet Aufstiegsmission

Trotz der Transfersperre ist das Ziel der Rheinländer der Wiederaufstieg. Der 1. FC Köln spiele nun in einer Liga, "in der wir nicht spielen wollen" , so Keller. Das Ziel sei daher der schnellstmögliche Wiederaufstieg, dieses gehe der Klub aber "mit einem hohen Maß an Bodenständigkeit und Demut" an. "Wir sind nicht umsonst abgestiegen, wir sind zurecht abgestiegen", sagte Keller.

Damit die Rückkehr gelingt, will der neue Trainer sein Team "proaktiv" agieren lassen, "mit einer hohen Intensität" , betonte Struber, der in der neuen Saison vermutlich nicht auf den bisherigen FC-Stürmer Davie Selke zählen kann, da dieser keinen Vertrag für die 2. Liga besitzt. "Davie haben wir ein Angebot vorgelegt, das hat er nicht angenommen. Die Frist ist abgelaufen, mal schauen, ob es eine neue Frist gibt" , so Keller.