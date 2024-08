"Maximal enttäuscht" - Fortuna hadert mit Pokal-Auftritt in Dresden

Der Trainer möchte nicht nur gegen Daferner und Meißner nicht wieder spielen, er will vor allem so einen leblosen Auftritt seiner Mannschaft nicht noch einmal erleben. "Wir haben nicht zu einem Pokalfight beigetragen, wir haben an einem Fußballspiel teilgenommen" , resümierte er und brachte die 90 Minuten von Dresden damit in einem Satz auf den Punkt.

Thioune ist "maximal enttäuscht"

Seine Mannschaft sei nicht da gewesen, wo er sie erwartet hätte. Man hätte durch das hohe Pressing der Dresdner Probleme gehabt, das eigene Positionsspiel aufzubauen. "Wir haben eine Welle nach der anderen abbekommen und waren über die 90 Minuten betrachtet immer zweiter Sieger. Ich bin maximal enttäuscht von der Vorstellung" , sagte Thioune.

Zehn Minuten nach der Pause zeigte Fortuna, wozu man eigentlich in der Lage sein kann. Da brachte man die Dresdner aus dem Konzept, hatte drei richtig gute Chancen zum Ausgleich. Danach aber verfiel die Fortuna wieder in die Muster der ersten Hälfte und musste froh sein, nicht noch viel klarer verloren zu haben. Die Chancen für Dynamo waren jedenfalls da.

Video starten, abbrechen mit Escape Dynamo kegelt Düsseldorf aus dem DFB-Pokal WDR. . 05:26 Min. . Verfügbar bis 19.08.2025. WDR.

Kapitän Sobottka: "Waren einfach schlechter"