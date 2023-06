Das geht aus dem am Freitag (30.06.2023) veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor. Am Freitag, den 28. Juli (20.30 Uhr), wird S04 mit Trainer Thomas Reis also auswärts im Volksparkstadion des HSV um die ersten drei Punkte bei der Mission Wiederaufstieg kämpfen, bevor es direkt am 2. Spieltag zu einem weiteren Duell mit einem großen Traditionsklub kommt: Dem 1. FC Kaiserslautern.