SC Verl zittert sich ins Pokal-Viertelfinale

Beim klassentieferen SC Wiedenbrück setzte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Ende erst im Elfmeterschießen durch. Am Ende hieß es 5:3 für den Favoriten.

Auf einem holprigen Boden entwickelte sich ein zähes Spiel mit nur wenigen Torabschlüssen. Eine der wenigen Gelegenheiten nutzte Lars Lokotsch kurz vor der Pause zur Verler Führung. Dies hatte jedoch nicht allzu lange bestand, denn die Hausherren kamen deutlich engagierter auf den Platz zurück. In der 58. Minute war es dann soweit: Nach einer Wiedenbrücker Ecke herrschte Chaos im Sechzehner und Maik Amedick stocherte den Ball zum 1:1 über die Linie.

Müller avanciert zum Helden

Im weiteren Verlauf nutzten die Gäste ihre Chancen nicht, so dass es direkt ins Elfmeterschießen ging. Dort verwandelten alle vier Verler Schützen, während Wiedenbrück zweimal scheiterte - einmal an der Latte und einmal am glänzend reagierenden SC-Keeper Tom Müller.

Im Viertelfinale trifft der Sportclub nun vor heimischer Kulisse auf den Fünftligisten SG Wattenscheid 09.