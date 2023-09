Frauen-BL: Leverkusen demütigt Aufsteiger Nürnberg

Bayer Leverkusen hat mit einem klaren 6:0 (3:0) gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg am Samstag (30.09.2023) den ersten Saisonsieg in der Frauen-Bundesliga gefeiert. Startelf-Debütantin Nikola Karczewska (9./14./49.) und Karólína Vilhjálmsdóttir (23./54.) sorgten früh für die Entscheidung in der Partie. Für beide Spielerinnen waren es die ersten Treffer im Bayer-Trikot. Eva van Deursen (74.) stellte den Endstand her.

Leverkusen hoch überlegen

Leverkusen startete furios: Synne Hansen verpasste mit einem Schuss rechts vorbei die frühe Führung (5.), nur zwei Minuten später war bei Kristin Kögel die Latte im Weg. Der dritte Versuch saß: Karczewska nutzte einen Nürnberger Fehler eiskalt aus 15 Metern aus. Acuh das zweite Tor fiel nach gütiger Mithilfe des Aufsteigers: Leverkusen brach fast ohne Gegenwehr auf der rechten Seite durch und in der Mitte stand Karczewska sträflich frei.

Bayer machte unvermindert weiter Druck: Nürnberg konnte eine Flanke von links nicht ordentlich klären, die Kugel fiel vor die Füße von Vilhjálmsdóttir, die ansatzlos ins lange Eck traf. Kristin Krammer im Nürnberger Tor verhinderte gegen Vilhjálmsdóttir den vierten Gegentreffer (32.). Kögel traf kurz vor der Pause erneut nur die Latte. Von den Aufsteigerinnen kam offensiv kaum etwas, eine große Chance erspielten sie die Gäste nicht.

Karczewska und Vilhjálmsdóttir zerlegen Nürnberg

Die zweite Spielhälfte begann wie die Erste: Mit Stürmerin Karczewska. Die Angreiferin stzte sich nach einem langen Ball gegen zwei Gegenspielerinnen durch und erzielte ihren dritten Treffer des Tages. Auf der Gegenseite wurde Nürnberg endlich einmal gefährlich: Eine verunglückte Flanke landete auf dem Querbalken (50.). Es blieb die einzige nennenswerte Aktion der Gäste - stattdessen jubelte erneut Bayer und Vilhjálmsdóttir nach einer Flanke von links.

Die eingewechselte van Deursen machte das halbe Dutzend voll - erneut vorbereitet von der überragenden Janou Levels auf der linken Seite. Bayer hätte durchaus noch weitere Treffer erzielen können. Lara Marti verpasste den siebten Treffer (80.). Danach nahmen die Gastgeberinnen das Tempo heraus, kontrollierten aber dennoch die Partie bis zum Ende.