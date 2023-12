Natürlich: Auch in Wuppertal wird in Fußballerkreisen mit Sorgen auf die Wetterlage geschaut - zahlreiche Spiele im Amateurbereich werden nicht stattfinden können. Gesegnet seien die Klubs wie Viertligist Wuppertaler SV, die erstklassige Anlagen haben, die so manch winterliche Wetteranwandlungen überstehen.

Im Stadion am Zoo ist ein neuer Rasen verlegt worden, der die Wetterkapriolen der vergangenen Tage recht gut überstanden hat - obwohl die installierte Rasenheizung noch nicht in Betrieb ist. Das Regionalliga-Topspiel gegen Alemannia Aachen wird am Samstag (14 Uhr) wohl stattfinden können.