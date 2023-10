Die Dürener performten dennoch - haben allerdings gerade jetzt ihren offenbar größten Trumpf verloren: Schommers nutzte den Hype um seine Person und wechselte vor Wochenfrist den Verein. Er folgte dem Ruf des strauchelnden Drittligisten MSV Duisburg und sitzt nun bei den Zebras auf der Bank.

1. FC Bocholt - Höhenflug nach Umbruch

Das könnte die Chance für den 1. FC Bocholt ergeben, ganz nach vorn durchzustarten. Dem Aufsteiger von 2022 war ebenfalls eine ganz schwere Spielzeit prophezeit worden - das Team um Trainer Dietmar Hirsch hatte ebenfalls einige Leistungsträger abgeben müssen. Ein Umbruch war unvermeidlich: Insgesamt standen satten 16 Abgängen beinahe ebensoviele Neuverpflichtungen gegenüber.

Hirsch fand die richtige Mischung, Bocholt wirkt vor allem im Defensivverbund extrem stabil. Hirsch hat seine eigene Erklärung: "Es liegt am Mannschaftsgefüge und Teamgeist. Die Jungs halten wirklich zusammen."

Aachen, Wuppertal, Rödinghausen - es läuft nicht rund

Zweikampf zwischen Robin Afamefuna (Alemannia Aachen) und Lukas Ullrich (Borussia Mönchengladbach)

Während das Führungstrio frohlockt, schauen andere Klubs eher bescheiden aus der Wäsche. Allen voran Alemannia Aachen, das von allen Konkurrenten als Topfavorit Nummer eins gehandelt worden war. Hochkarätige Neuverpflichtungen formten einen vermeintlichen Deluxe-Kader, der in der Vorbereitung selbst Bundesligisten in Testspielen in Schach hielt.

All das entwickelte sich allerdings anders: Alemannia fand nicht in die Saison, verlor die ersten Spiele und bald auch den Trainer: Der junge Helge Hohl musste seine Sachen packen, Nachfolger wurde Anfang September Heiner Backhaus. Seither wirkt Alemannia stabilisiert, muss das Feld aber von hinten aufrollen. Unter Backhaus gelangen drei Siege und zwei Unentschieden - die Alemannia-Fans hoffen wieder.

Wuppertal - wo bleibt die Konstanz?

Große Hoffnungen hatten auch die Fans des Wuppertaler SV - der Sprung in die Dritte Liga ist das erklärte Ziel der Bergischen. Zu Beginn der Spielzeit sah es auch gut aus - der WSV punktete mehrfach durch späte Tore, schien auf einer etwas glücklichen Erfolgswelle zu schwimmen.

Doch nach nicht ganz überzeugenden Leistungen zu Beginn kamen dann irgendwann auch noch miese Ergebnisse dazu. Die Wuppertaler verloren ihr Spielglück und sind mittlerweile in der Tabelle ins Niemandsland abgerutscht. Zudem musste das Team im Niederrein-Pokal das peinliche Aus beim unterklassigen Klub SW Alstaden hinnehmen. Seiher hängt der Haussegen schief. Beim FC Gütersloh am kommenden Freitga braucht der WSV dringend ein Erfolgserlebnis - sonst dürfte es auch allmählich eng werden für Trainer Hüzeyfe Dogan.

"Können Siegesserie hinlegen"

Die Serie der enttäuschten Teams komplettieren aktuell Rot-Weiß Oberhausen und der SV Rödinghausen. Nach dem 0:1 in Wiedenbrück am vergangenen Wochenende ist der SVR tatsächlich im Abstiesgskampf angekommen. Sportchef Alexander Müller setzt auf eine Durchhalteparole: "Die Jungs können das Fußballspielen nicht verlernt haben", sagt er. Er glaubt: "Wir können noch eine Siegesserie hinlegen."

Auch bei RWO hat man angesichts aktuell drei Punkten Rückstand auf die Spitze die Hoffnungen auf ganz oben noch lange nicht aufgegeben. "Ich glaube, dass es eine ganz lange Saison wird, oben wie unten. Man braucht einen langen Atem. Den wollen wir beweisen", sagt RWO-Sportchef Patrick Bauder. Nach zwischenzeitlich drei 0:0-Spielen in Serie war das Team zuletzt im Aufwind. Den möchte man am kommenden Spieltag bei der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach für einen Dreier nutzen.

