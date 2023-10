Düren setzte sich beim 1. FC Gütersloh mit 3:1 (1:1) durch, Bocholt gewann bei Fortuna Düsseldorf 2:0 (0:0). Im Spitzentrio Köln, Düren und Bocholt hat jeder Klub nun 23 Punkte auf dem Konto, wobei Köln das beste Torverhältnis aufweist.

Düren geht früh in Führung

Düren ging mit der ersten Gelegenheit der Partie in Führung. Nach einem Steckpass von Dennis Brock traf Yannik Schlößer (16.) aus kurzer Distanz zum 1:0. Zehn Minuten später glich Patrik Twardzik (26.) mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Freistoß von Nico Buckmaier für Gütersloh aus. Doch kurz vor der Pause ging Düren erneut in Front, als Kevin Goden (45.+1) per Kopf traf - ebenfalls nach einem Freistoß. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte setzte Ismail Harnafi den Schlusspunkt: Er traf ins leere Tor, nachdem Güterlohs Keeper Jarno Peters nach einer Ecke nicht schnell genug zurücklaufen konnte.

Der 1. FC Bocholt kam gegen Fortuna Düsseldorf II lange nicht über ein 0:0 hinaus, doch in der Schlussphase brachten Marvin Lorch (82.) und Haris Mesic (84.) die Bocholter mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße.