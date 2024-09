Öffentliches DFB-Training vor Fans in Düsseldorf

Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz in Herzogenaurach bekannt. Stattfinden soll das Training ab 11 Uhr im Paul-Janes-Stadion. 7.000 Fans können dabei sein. Kostenlose Eintrittskarten sind ab Dienstag im Ticketportal des Deutschen Fußball-Bundes unter "dfb.de" zu erhalten.

Das Training findet zwischen den beiden Nations-League-Spielen am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn (20.45 Uhr) und am darauffolgenden Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr) statt.