Hummels bei Abschiedsspiel von Blaszczykowski und Piszczek dabei

Trennung erst nach Saisonende

Erst am Mittwoch hatte Hummels beim italienischen Erstligisten AS Rom unterschrieben, nachdem sein Vertrag in Dortmund zuvor nicht verlängert worden war. Da die Trennung erst nach Saisonende feststand, gab es anders als etwa bei Marco Reus, den es in die USA zu Los Angeles Galaxy zog, bislang keine offizielle Verabschiedung im Stadion.

In insgesamt mehr als 13 Jahren für den BVB absolvierte Hummels 508 Pflichtspiele und feierte mit dem BVB zwei Meisterschaften sowie zwei DFB-Pokalsiege. Zudem zog er mit dem Verein zweimal in das Champions-League-Finale ein - zuletzt vergangene Saison.