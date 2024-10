Kowalski-Treffer reicht SGS Essen nicht zu Punktgewinn gegen Frankfurt

Die Essenerinnen verloren am Sonntag (06.10.2024) im Stadion an der Hafenstraße gegen die noch ungeschlagene Eintracht mit 1:3 (1:0).

Der Tabellenzweite Frankfurt war zunächst das überlegene Team und drückte die Essenerinnen in der Anfangsphase tief in die eigene Spielhälfte. In der zwölften Spielminute bewahrte SGS-Torhüterin Sophia Winkler ihr Team vor einem Rückstand, als sie einen Schuss von Frankfurts Laura Freigang parierte.