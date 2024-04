Am Sonntag (14.04.2024) unterlagen die Duisburgerinnen dem FCB zu Hause mit 1:5 (1:0). Dabei hielt der MSV in Hälfte eins energisch dagegen, ging sogar überraschend durch Taryn Ries (42.) in Führung. Doch Bayerns Star-Ensemble war dann doch zu stark für das mit vier Punkten abgeschlagene Tabellenschlusslicht: Giulia Gwinn (50.), Georgia Stanway (53.), Magdalena Eriksson (63.), Jovana Damnjanovic (87.) und Sydney Lohmann (89.) drehten das Spiel.