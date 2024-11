SGS Essen verliert umkämpftes Spiel in Bremen

Die beste Werder-Chance vor der Halbzeitpause hatte in der 30. Minute Caroline Siems: Sie kam zentral im Strafraum zum Abschluss, ihr Schuss aus etwa zwölf Metern flog aber rechts am SGS -Tor vorbei.

In den ersten Minuten der zweiten Halbzeit wirkte Bremen aktiver. Doch dann wurden die Gäste immer druckvoller: SGS -Offensivspielerin Laureta Elmazi zog aus etwa 18 Metern Torentfernung ab, ihr Schuss verfehlte das Werder-Tor nur knapp (59. Minute).

Mahmoud trifft für Werder

Es schien in dieser Phase, als würde der Revierklub die Kontrolle über das Spiel übernehmen. Doch dann schlugen die Bremerinnen zu: Die eingewechselte Werder-Stürmerin Tuana Mahmoud erzielte in der 68. Minute das 1:0 für ihre Mannschaft. Die 21-Jährige hatte sich über einige Meter gegen die Essener Verteidigerinnen Vanessa Fürst und Beke Sterner behauptet und blieb dann auch beim Abschluss im Strafraum nervenstark. SGS -Torhüterin Sophia Winkler war an Mahmouds überlegtem Schuss dran, konnte ihn aber nicht entscheidend abwehren.

Essen reagierte kämpferisch auf den Gegentreffer: SGS -Angreiferin Natasha Kowalski schoss aus rund 20 Metern Entfernung auf das Werder-Tor, doch Keeperin Peng parierte den Ball sicher (72.). Die Gäste warfen alles nach vorne, auch mit drei offensiven Einwechselungen durch Essen-Trainer Markus Högner.

Doch in der spannenden Schlussphase fiel kein weiterer Treffer. So musste die SGS die fünfte Niederlage der Bundesliga-Saison hinnehmen. Die Essenerinnen verpassten die Gelegenheit, in der Bundesliga-Tabelle an Bremen vorbeizuziehen. Essen belegt weiter neunten Tabellenplatz, der SV Werder ist Achter.

Essen nun gegen Leipzig