Nach dem Seitenwechsel zeigte der MSV ein anderes Gesicht. Die Duisburgerinnen agierten deutlich mutiger und offensiver. Und nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff hätte es beinahe 1:1 gestanden. Antonia-Johanna Halverkamps wollte eigentlich aus dem Halbfeld in die Mitte flanken. Allerdings rutschte ihr der Ball vom Fuß, sodass dieser länger und länger wurde und letztlich ans Lattenkreuz krachte (51.).

Purtscheller prüft Mahmutovic

Die SGS brauchte ein paar Minuten, um sich auf den offensiven MSV einzustellen. Es dauerte bis zur 62. Minute bis zu nächsten Essener Chance. Lilli Purtscheller zog aus 16 Metern ab, MSV-Torhüterin Mahmutovic war auf dem Posten.

Fortan war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem sich das Geschehen aber überwiegend zwischen den Strafräumen abspielte. In der Schlussphase kam dann die SGS noch einmal zu Chancen. Die beste Gelegenheit vergab Ramona Maier in der 85. Minute, als sie den Ball von der rechten Seite knapp am linken Pfosten vorbeilegte. Der Sieg der Essenerinnen geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

Für die SGS Essen geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen weiter. Der MSV Duisburg ist am Sonntag (16 Uhr) bei Eintracht Frankfurt zu Gast.

Quelle: lt