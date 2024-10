Die Münchnerinnen, die am vergangenen Spieltag ihre erste Saisonniederlage kassiert hatten (0:2 beim VfL Wolfsburg), dann aber am Mittwoch mit einem 2:0 bei Juventus FC in der Champions League zurück in die Spur fanden, starteten in Leverkusen offensiv. In der 6. Minute tauchte Klara Bühl erstmals gefährlich im Strafraum auf, schoss mit Links jedoch weit daneben.

Kramer bringt Bayer mit Volleyabnahme in Führung

Es dauerte fast eine Viertelstunde, ehe Janou Levels für Leverkusen einen ersten Warnschuss abgab (13.). Die besseren Chancen hatte der amtierende Meister. Erst musste Juliette Angèle Vidal gegen Bühl Schlimmeres verhindern (15.), kurz darauf rettete das Aluminium für Bayer, als Glódís Viggósdóttir nach einer Ecke nur die Latte traf.