Um den Druck auf die drittplatzierten Frankfurterinnen in der Frauen-Bundesliga spürbar zu erhöhen, wären drei Punkte nötig gewesen, aber auf Angriff spielten die Essenerinnen bei der Eintracht von Anfang nicht. Sie waren in der Defensive allerdings gut organisiert, weshalb sich auch die Frankfurter Torgefahr lange in Grenzen hielt.

Essen gerät nach Ecke in Rückstand

Während die technisch überlegenen Gastgeberinnen bis zur Pause mit ihren Distanzschüssen harmlos blieben, erhöhten sie nach dem Seitenwechsel den Druck auf das Essener Tor. So wurde es in der 56. Minute richtig gefährlich, als Lara Prašnikar sich im Strafraum durchsetzte und die Essener Verteidigerin Lena Ostermeier ihren Schuss zur Ecke klären konnte.