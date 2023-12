Die Leverkusenerinnen mussten in München krankheitsbedingt auf ihren Trainer Robert de Pauw verzichten. Er wurde an der Seitenlinie von Co-Trainerin Jessie van den Broek vertreten. Für sie begann die Premiere als Chefin nicht gut: Im ersten Pflichtspiel nach der Länderspielpause geriet ihr Team bereits in der 6. Minute in Rückstand.

Eriksson trifft nach Bühl-Ecke für Bayern

Klara Bühl brachte die erste Ecke der Gastgeberinnen lang den an den Fünfmeteraum, wo Magdalena Eriksson heranstürmte und frei zum Kopfball kam - Bayer-Torfrau Friederike Repohl war chancenlos.