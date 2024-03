Europa League: Bayer 04 vor dem letzten Schritt gegen Qarabag

Im Hinspiel in Baku erkämpfte sich das Team in letzter Sekunde ein 2:2. Nun geht es in der entscheidenden Partie um den Einzug in die nächste Runde. "Wir müssen wieder unsere beste Leistung abrufen. Es ist Knockout-Phase. Sie sind eine gute Mannschaft und sie kommen mit einer guten Mentalität" , so der Spanier.

Mit von der Partie wird dann aller Voraussicht Josip Stanisic sein. Der Leverkusener Verteidiger, der vom FC Bayern bis zum Saisonende ausgeliehen ist, hat sich in den letzten Wochen in das Team gespielt. "Das lag auch daran, dass Odilon Kossounou lange beim Afrika Cup war" , sagt der 23-Jährige.

Lediglich fünf Einsätze

Stanisic ist ein gutes Beispiel dafür, wie gut die Rädchen unter dem Bayerkreuz in dieser Saison ineinander greifen. Stanisic hat seine Chance von Alonso bekommen und diese dann auch sofort genutzt. Noch im vergangenen Jahr musste sich Stanisic, der mit dem Ruf als qualitativ hochwertiger Verteidiger vom deutschen Rekordmeister an den Rhein gekommen war, zunächst einmal mit einer Reservistenrolle anfreunden. Eine für ihn kaum erwartbare Situation.