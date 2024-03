Bayer 04 Leverkusen: Keine Ansage vor April

"Es ist ehrlich gesagt schwierig, in Worte zu fassen. Das Gefühl, wenn man so lange vorne ist, und dann doch nicht den Titel holt wie letztes Jahr bei Arsenal. Ich hoffe sehr, dass das nicht nochmal passiert" , so Xhaka. Immerhin: Gegen das geradezu devote Wolfsburger Team von Trainer Nico Kovac hat die Werkself seine Pflichtaufgabe optimal erfüllt.

Wolfsburg mit Selbstaufgabe

Die Niedersachsen gaben sich früh selbst auf und wollten - nach der gelb-roten Karte von Verteidiger Moritz Jens (28.) - offenbar keinen Treffer mehr erzielen (Kovac: "Das Spiel war nach der Roten Karte gelaufen." ). Sie waren lediglich darum bemüht, die Niederlage in erträglichen Grenzen zu halten. Der VfL brachte in seiner Offensiv-Lethargie so gut wie keinen Ball mehr über die Mittellinie, geschweige denn gelang dem Team auch nur eine erwähnenswerte Torannäherung. Wohl ein Novum in der Bundesligageschichte.

Die Leverkusener hatten zwar Mühe, eine Lücke in der kompakten Abwehr zu finden, einen Konter oder ein unglücklich zustande gekommenes Gegentor mussten sie allerdings zu keiner Zeit befürchten.

Englische Wochen

Viel Zeit bleibt der Werkself nicht, um diesen erneuten Sieg zu genießen. Die englischen Wochen lassen kaum Gelegenheit, durchzuatmen. Am Donnerstagabend (21 Uhr) wird in Leverkusen das Achtelfinal-Rückspiel gegen Qarabag Agdam in der Europa League angepfiffen (Hinspiel 2:2).