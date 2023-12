Alejandro Grimaldo - das große Leverkusener Versprechen

Feines Füßchen von Grimaldo

Eine Pause zum Verschnaufen ist also nicht vorgesehen. Ein klarer Auftrag an seine Spieler - und damit auch an Grimaldo. Der linke Verteidiger von Bayer 04 Leverkusen lehrte in dieser Saison unter anderem schon Mainz 05, den FC Bayern, Werder Bremen, 1899 Hoffenheim, Union Berlin und auch dem VfL Wolfsburg mit seinem feinen Füßchen das Fürchten. "Wenn er jeden so reinmacht, lasse ich ihn immer ran ", sagte etwa Mitspieler Jonas Hofmann, selbst ausgewiesener Freistoß-Experte, über seinen kongenialen Partner auf dem Spielfeld.

Sieben Tore in 14 Bundesligapartien und weitere fünf Torvorlagen sind eine brillante Bilanz für einen Defensivspieler (mit Tordrang). Hinzu kommen zwei Treffer in der Europa League sowie eine Vorlage im DFB-Pokal. Diese außergewöhnlichen Leistungen bedeuten zudem einen neuen Rekord. Grimaldo ist der erste Spieler, dem in den ersten sechs Auswärtsspielen einer Saison mindestens ein Scorer-Punkt gelang.

Über 15 Jahre Techniktraining

Womöglich ist er die wichtigste Verpflichtung, die die Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen vor dieser Saison getätigt haben, Grimaldo kam ablösefrei von Benfica Lissabon an den Rhein und ist das große Versprechen für die Leverkusener mit Blick auf die Meisterschaft.

Der 28-Jährige Neuzugang ist eine echte Bereicherung für die Werkself, wie für die Bundesliga . "Er hat eine fantastische Schusstechnik. Das ist kein Zufall, er kann das einfach ", sagt Bayers Sportchef Simon Rolfes über den gebürtigen Valencianer, der einst in der berühmten Fußballschule des FC Barcelona, "La Masia", ausgebildet wurde, aber nie für die Profis zum Einsatz kam. Mit Grimaldo ist die Bayer-Offensive nur sehr schwer für gegnerische Teams auszurechnen und macht das Spiel des Alonso-Teams ungemein flexibel.