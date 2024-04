Wolfsburg gegen Gladbach - Duell der Enttäuschten

Das Spiel am Sonntag zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach ist ein Duell zweier Tabellennachbarn. Das allein verwundert wenig. Allerdings hätten viele dieses Duell vor der Saison wohl deutlich weiter oben erwartet. Denn statt um internationale Plätze geht es für beide Teams aktuell nur noch darum, nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

So richtig bedrohlich ist die Lage zwar noch nicht, schließlich haben beide acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, doch die vergangenen Wochen ließen die Alarmglocken schrillen. So konnten sowohl die Gladbacher als auch die Wolfsburger jeweils nur eines ihrer zehn Spiele in der Rückrunde gewinnen. Der letzte - und bislang einzige - Auswärtssieg der Borussen in dieser Saison liegt mittlerweile schon mehr als ein halbes Jahr zurück.

"Nicht die gewünschten Fortschritte"