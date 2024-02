Neun Spiele finden an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga statt - wie an jedem Spieltag. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit wird an diesem 21. Spieltag aber beinahe komplett von nur einem Spiel an sich gerissen, nämlich dem Topspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem Tabellenzweiten Bayern München am Samstagabend (18.30 Uhr).

"Ich habe kein Problem damit" , sagte Leverkusens Trainer Xabi Alonso am Tag vor dem Spiel über den Fokus auch auf seine Person. "Das Wichtigste ist, dass wir die Möglichkeit haben, in einem Top-Spiel zu spielen. Wir sind in einer sehr schönen Situation. Wir haben Druck, aber das ist normal. Und es ist nicht das Saisonende, es gibt noch viele Spiele. Aber wir sind in einem guten Moment und wollen diese Energie halten."