" Bochum ist die Mannschaft in der Bundesliga , die am meisten Druck macht. " Das hat Trainer Ralph Hasenhüttl in der Pressekonferenz gesagt, nachdem seine Wolfsburger beim VfL am Samstag einen 3:1 (2:0)-Sieg eingefahren haben. Eine bemerkenswerte Einschätzung, bedenkt man, dass die Bochumer nach sechs Spieltagen mit einem mageren Punkt das Tabellenende der Fußball-Bundesliga zieren. Abgesehen von dem Duell mit Aufsteiger Holstein Kiel (2:2), wo der VfL kurz vor Ende noch den Ausgleich kassierte, hat das Team jedes Pflichtspiel verloren.

VfL Bochum hat Probleme im Rückwärtsgang