VfL-Führung von Anthony Losilla "tief beeindruckt"

Geschäftsführer Sport Patrick Fabian, der selbst noch mit Losilla zusammengespielt hat, erklärte in der VfL-Meldung: "Wir sind stolz, solch eine Persönlichkeit in unseren Reihen zu wissen." Er sei "immer noch tief beeindruckt von der Professionalität, die er vorlebt, ob im Training oder im Spiel." Sportdirektor Marc Lettau schloss sich an: "Das ist umso bemerkenswerter, da er in einer der besten Ligen der Welt auf einer lauf- und zweikampfintensiven Position immer wieder auf Top-Niveau performt."

Losilla, im zentralen Mittelfeld zu Hause, fehlte bislang in der laufenden Saison nur einmal krankheitsbedingt beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln (1:1, 11. Spieltag). Insgesamt kommt der Franzose, der seit 2014 im Bochumer Kader steht, auf 325 Pflichtspiele für den VfL (80 in der Bundesliga, 223 in der 2. Liga).

In der Bundesliga steht Bochum derzeit mit 17 Punkten auf Rang 14. Zum Rückrundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr) empfängt der VfL den VfB Stuttgart.