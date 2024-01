In der 64. Minute feierte der Stadionsprecher des VfL Bochum bereits das "Tor des Monats" für den Monat Januar - für ihn gab es keinen Zweifel daran, dass VfL-Mittelfeldspieler Patrick Osterhage soeben genau dieses erzielt hatte. Und der Treffer könnte durchaus in die engere Auswahl kommen.

Nach einer guten Stunde, in denen sowohl Bochum als auch Werder Bremen am Sonntag zwar um jeden Ball gekämpft, fußballerisch aber kaum Höhepunkte geboten hatten, sorgte Osterhage am Sonntag bei den 26.000 Zuschauern im Ruhrstadion mit seinem sehenswerten Distanzschuss in den rechten Winkel für Ekstase.