1. FC Köln gegen Augsburg - Hoffen auf den Uth-Effekt

Die Älteren unter den FC-Fans werden sich noch an den letzten Startelf-Einsatz von Mark Uth beim 1. FC Köln erinnern - das war am 30. Juli 2022 gegen Jahn Regensburg im DFB-Pokal. Diverse Verletzungen stoppten ihn danach immer wieder. 461 Tage nach Regensburg könnte es gegen Augsburg am Samstag (04.11.2023) das ersehnte Comeback von Beginn an geben.

Uth zurück in der Startelf?