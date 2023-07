Seit seinem Wechsel im August 2021 von RB Leipzig absolvierte Sabitzer 54 Pflichtspiele für die Münchner, die meisten davon als Einwechselspieler. Dabei erzielte er zwei Tore. In der vergangenen Rückrunde war Österreichs Vize-Kapitän an Manchester United ausgeliehen, Englands Rekordchampion sah jedoch von einer festen Verpflichtung ab.

BVB-Zentrale mit Sabitzer und Nmecha

Nach den Abgängen im Mittelfeld von Jude Bellingham (Real Madrid), Raphael Guerreiro (FC Bayern) und Mo Dahoud (Brighton & Hove Albion) dürfte Sabitzer eine wichtige Rolle in der Zentrale von BVB-Trainer Edin Terzic einnehmen. Dort soll er neben dem rund 30 Millionen Euro teuren ehemaligen Wolfsburger Felix Nmecha Regie führen.

Sabitzer wird dem BVB-Kader, der am Montag zu einer Testspielreise in die USA aufgebrochen war, am Dienstag genauso wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nachreisen.